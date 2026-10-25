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OGM Ormanspor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk galibiyetini 64-57 aldı

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 64-57 yendi. Başkent ekibi bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken Kayseri takımı 4. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Nihat Çetin, Sami İrek, Caner Bahadır

OGM Ormanspor: Merve Arı 8, Heal 17, Brown 10, Kübra Erat 4, Anigwe 14, Banu Şimşek, Cooks 11, Ayşe Yılmaz, Derin Yaya

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz, Fair 24, Pelin Gülçelik 5, Jones 18, Mompremier 7, Rana Uçar, Merve Uygül, İnci Güçlü 2, Kaur 1, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

1. Periyot: 16-19

Devre: 27-35

3. Periyot: 48-48

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 64-57 yendi.

Bu sonuçla başkent ekibi, ligdeki ilk galibiyetini elde ederken Kayseri takımı, 4. mağlubiyetini yaşadı.

Kaynak: AA
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