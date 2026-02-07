Haberler

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 74-68 mağlup etti. Maçın ilk periyodu 12-18, devresi 29-38 ve üçüncü periyodu 49-59 sona erdi.

Salon: Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi

Hakemler: Samet Biner, Cemil Uygül, Atakan Kaymak

Dardanel Çanakkale Belediyespor : Saliha Mandıracı 5, Dilara Tongar 7, Simge Tokmak 14, Başak Altunbey 6, Nisa Yalçın 10, Sıla Kaya 26, Dilasu Engin

OGM Ormanspor: Gamze Takmaz 14, Duygu Özen 7, Damla Gezgin 13, Kübra Erat 22, Yaren Düzcü 10, DeShields 8, Aliye Nur Orak, Yağmur Güvercin

1. Periyot: 12-18

Devre: 29-38

3. Periyot: 49-59

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında OGM Ormanspor, konuk olduğu Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 74-68 yendi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Spor
2 kişi tutuklandı! TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin

Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Kerem Kınık, annesini kaybeden profesörün bedduasına tepkisiz kalamadı

Profesör "Allah belanı versin" dedi, Kerem Kınık tepkisiz kalamadı
Kenan Yıldız imzayı attı! Çuvalla para kazanacak

Çuvalla para kazanacağı imzayı attı
Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler

Cezalı futbolcu oynatmanın bedelini çok ağır ödettiler
Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi

Öğlen saatinde hava bir anda karardı, kimse birbirini göremedi
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı