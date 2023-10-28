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OGM Ormanspor, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 95-87 yendi. Mücadelenin bitmesine 25 saniye kala Antalya ekibinin başantrenörü Selen Erdem, ikinci teknik faulden diskalifiye edildi.

Salon: Antalya

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Fatma Öztürk, Sami İrek

Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 20, Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 6, Arzu Asiye Özdemir 10, Özge Kavurmacıoğlu 16, Delic 5, Henderson 8, Helin Boybeyi 8

OGM Ormanspor: Gökşen Fitik 11, Cansu Köksal Öngüner 10, Katanic 4, Dantas 27, Banu Şimşek 2, Onyenwere 32, Esra Ural Topuz 9, Ceylin Beyza Altunpa

1. Periyot: 26-29

Devre: 51-48

3. Periyot: 72-73

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 95-87 yendi.

Mücadelenin bitmesine 25 saniye kala Antalya ekibinin başantrenörü Selen Erdem, ikinci teknik faulden diskalifiye edildi.

Kaynak: AA / Spor

Büyükşehir Belediyespor Basketbol Süper Ligi basketbol Antalya Spor Haberler

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