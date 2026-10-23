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OGM Ormanspor, 8. haftanın açılışında Fenerbahçe Gelişim'i 77-70 yendi

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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, Fenerbahçe Gelişim ile OGM Ormanspor arasında oynanan açılış maçıyla başladı. Metro Enerji Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 46-35 önde tamamlayan OGM Ormanspor, sahadan 77-70 galip ayrıldı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8'inci haftası, oynanan 1 maçla başladı.

Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Gelişim, OGM Ormanspor'u konuk etti.

Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-35 üstün tamamlayan misafir takım, parkeden de 77-70 üstün ayrıldı.

Kaynak: AA
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