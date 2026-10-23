OGM Ormanspor, 8. haftanın açılışında Fenerbahçe Gelişim'i 77-70 yendi

OGM Ormanspor, 8. haftanın açılışında Fenerbahçe Gelişim'i 77-70 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8. haftası, Fenerbahçe Gelişim ile OGM Ormanspor arasında oynanan açılış maçıyla başladı. Metro Enerji Salonu'ndaki mücadelede ilk yarıyı 46-35 önde tamamlayan OGM Ormanspor, sahadan 77-70 galip ayrıldı.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 8'inci haftası, oynanan 1 maçla başladı.
Haftanın açılış müsabakasında Fenerbahçe Gelişim, OGM Ormanspor'u konuk etti.
Metro Enerji Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 46-35 üstün tamamlayan misafir takım, parkeden de 77-70 üstün ayrıldı.
Kaynak: AA