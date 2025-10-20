Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi. Ancak karşılaşmada verilen penaltı kararı ve iptal edilen goller, maçın önüne geçti.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN ATTIĞI GOL OFSAYT MI?

Bahattin Duran: Animasyon ile gördük. Sahada verilen karar doğru. Sondan ikinci savunma oyuncusu En-Nesyri, Atakan'da rakip kale çizgisine daha yakın. Pozisyon ofsayt.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net ofsayt. Çünkü burada bir numaralı oyuncu En Nesyri ve arkadaki oyuncu Oosterwolde dışında 3 tane Karagümrüklü oyuncu var. Net şekilde Atakan ofsayt pozisyonunda gol iptali doğru.

Deniz Çoban: Eleştirdik ama burada yardımcı hakemin hakkını vermek lazım.