Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ancak maçın önüne geçen penaltı kararı ve iptal edilen goller büyük tartışma yarattı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Karagümrük'ün iptal edilen golü hakkında hemfikir olan yorumcular, pozisyonun net ofsayt olduğu konusunda görüş belirttiler.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Anderson Talisca ve Marco Asensio'dan geldi. Ancak karşılaşmada verilen penaltı kararı ve iptal edilen goller, maçın önüne geçti.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluştaki Trio programında eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım karşılaşmadaki tartışmalı pozisyonları yorumladı.

KARAGÜMRÜK'ÜN ATTIĞI GOL OFSAYT MI?

Bahattin Duran: Animasyon ile gördük. Sahada verilen karar doğru. Sondan ikinci savunma oyuncusu En-Nesyri, Atakan'da rakip kale çizgisine daha yakın. Pozisyon ofsayt.

Bülent Yıldırım: Bu pozisyon net ofsayt. Çünkü burada bir numaralı oyuncu En Nesyri ve arkadaki oyuncu Oosterwolde dışında 3 tane Karagümrüklü oyuncu var. Net şekilde Atakan ofsayt pozisyonunda gol iptali doğru.

Deniz Çoban: Eleştirdik ama burada yardımcı hakemin hakkını vermek lazım.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

İsmail Sari:

bunlarìn üçüde fenevin kendi adamlarì

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
