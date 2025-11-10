Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonda hemfikir oldu

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ilk yarıda Agyei ile bulduğu golle maçı Selçuk İnan'ın öğrencileri 1-0 kazanmayı başardı. Sarı kırmızılılar ligde ilk kez mağlubiyet ile tanıştı.

ÇAĞDAŞ ALTAY'IN KARARLARI ÇOK KONUŞULDU

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalan Çağdaş Altay'ın verdiği kararlar çok tartışıldı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Kocaelispor - Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.