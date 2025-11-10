Haberler

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonda hemfikir oldu

Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonda hemfikir oldu
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ancak maçın hakemi Çağdaş Altay'ın verdiği kararlar tartışma yarattı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Kocaelispor - Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar. Yorumcular, Galatasaray'ın iptal edilen golünde ofsayt olduğu konusunda hemfikir oldu.

  • Galatasaray'ın Kocaelispor'a karşı oynadığı maçta bir gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.
  • Eski hakemler Bülent Yıldırım, Deniz Çoban ve Bahattin Duran, iptal edilen gol pozisyonunun ofsayt olduğu konusunda hemfikir oldu.
  • İptal kararının gerekçesi, hücum oyuncusunun savunma oyuncularını etkilemesi ve topa müdahale şansını azaltması olarak belirtildi.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede ilk yarıda Agyei ile bulduğu golle maçı Selçuk İnan'ın öğrencileri 1-0 kazanmayı başardı. Sarı kırmızılılar ligde ilk kez mağlubiyet ile tanıştı.

ÇAĞDAŞ ALTAY'IN KARARLARI ÇOK KONUŞULDU

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ve Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalan Çağdaş Altay'ın verdiği kararlar çok tartışıldı. Yayıncı kuruluşta yayınlanan 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, Kocaelispor - Galatasaray maçında çalınan düdükleri yorumladılar.

GALATASARAY'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Bülent Yıldırım: Kocaelisporlu oyuncunun bacaklarının arasından geçiyor top. Pozisyon ofsayt. Eğer Sara'yı oradan kaldırsak hem kaleci hem oradaki oyuncunun topa olan pozisyonu farklı olabilirdi. Bu yüzden ofsayt. Baştan sona doğru.

Deniz Çoban: Kaleci üzerinden pozisyonu konuşmak yanlış. Sara ile 14 numara arasında olan mücadele önemli. Orada birisi var savunma oyuncusu orada ikili mücadeleye girmiş. Orada topu kurtarma ihtimalini %1'de olsa hücum oyuncusu bunu etkiliyor. İptal kararı doğru.

Bahattin Duran: Son adam 2 numaralı oyuncu. Sara burada iki oyuncuya da net etkisi var net ofsayt. İzletme yöntemi doğru pozisyon net ofsayt. İptal doğru.

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı

BeIN Sports'un televizyon binası silahlı bir kişi tarafından basıldı
TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltına alınmasıyla ortaya çıktı

TV kanalına baskında akılalmaz detay! Gözaltı sonrası ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri
Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Zaten tüm filimlerin başı bu yayıncı kuruluş yarış kopmasın muhabbeti

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWarrior:

ne olacaktı yarrrrmaagül futbolun içerisinde bulunan hakem camiasının kararı ortada yanık kremi deneyebilirsin

yanıt26
yanıt16
Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Ne yapsaydi hakem, kabak gibi ofsayttan atılan golu gol mü saysaydi

yanıt4
yanıt1
Haber YorumlarıAy kural:

Galatasaray'ın golü bir güzel var hakemleri ve hakemler tarafından yendi. iki numaralı Kocaelisporlu orada kale direği miydi.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıİsmail Yigit:

Kardeşim ben koyu cimbomluyum. Ancak bu maalesef offside bizim futbolcunun offside olmaması için kalecinin önünde olması gerekirdi..zira offside kuralında offside a düşmemek için 2 rakip oyuncunun gerisinde olmalısın..Burda kalecinin cimbomlunun önünde olması offside a yol açtı.

yanıt13
yanıt2
Haber YorumlarıTaş:

Galatasaray Kocaeli sporu 1 sıfır mağlup mu etti ??!!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
