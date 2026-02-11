Haberler

Ofer Yannay, dünyaca ünlü yıldız için deli divane oldu: Umarım Fenerbahçe'yi değil bizi seçer

Güncelleme:
Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Nigel Hayes-Davis'e teklif yaptıklarını ve cevap beklediklerini açıkladı. Ofer Yannay, yaptığı açıklamada "Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz. Umarım eski takımı Fenerbahçe'yi değil bizi seçer." dedi.

  • Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv teklif yaptı.
  • Hapoel Tel Aviv Başkanı Ofer Yannay, Nigel Hayes-Davis ile henüz sözleşme imzalanmadığını açıkladı.
  • Ofer Yannay, Nigel Hayes-Davis'in Hapoel Tel Aviv'i seçmesini umduğunu belirtti.

NBA ekibi Milwaukee Bucks'in serbest bıraktığı ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis'in geleceği merakla bekleniyor.

3 TAKIMDAN TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe Beko ile geride bıraktığımız sezon EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ve Hapoel Tel Aviv talip oldu. Üç takım da yıldız isim için teklifini yaparak beklemeye geçti.

HAPOEL TEL AVIV'DEN AÇIKLAMA

Nigel Hayes-Davis'e teklif yapan takımlardan biri olan Hapoel Tel Aviv'in Başkanı Ofer Yannay, yıldız isim hakkında konuştu. Yannay, "Nigel Hayes-Davis ile herhangi bir sözleşme imzalanmadı. Bu yanlış bir bilgi. Ancak onun rekabetçi özelliklerine ve teknik niteliklerine sahip bir oyuncu istediğimiz doğru." dedi.

'UMARIM FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL BİZİ SEÇER'

Sözlerine devam eden Yannay, "Nigel Hayes-Davis, şu anda birkaç teklifi değerlendiriyor ve bizimkini seçmesini umuyoruz. Umarım eski takımı Fenerbahçe'yi değil bizi seçer." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
