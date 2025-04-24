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Of'ta Yeşilay Spor Oyunları Kapsamında Bocce Turnuvası Düzenlendi

Of'ta Yeşilay Spor Oyunları Kapsamında Bocce Turnuvası Düzenlendi
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Trabzon'un Of ilçesinde, Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri kapsamında düzenlenen bocce turnuvasında 7/B sınıfı takımı birinci oldu. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Yeşilay Spor Oyunları etkinlikleri çerçevesinde bocce turnuvası organize edildi.

Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu bahçesinde, sınıflar arasında düzenlenen bocce turnuvasını İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Şube Müdürü Hasan Tekke ve Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu Müdürü Mehmet Soylu izledi.

Turnuvada, 7/B sınıfı takımı birinci, 8/C takımı ikinci, 5/D takımı ise üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kabahasanoğlu ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Spor
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