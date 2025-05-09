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Of'ta Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası Şampiyonu 28 Şubat İlkokulu

Of'ta Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası Şampiyonu 28 Şubat İlkokulu
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Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası finalinde 28 Şubat İlkokulu, İsmail Yıldırım İlkokulu'nu 3-2 yenerek şampiyon oldu. Ödüller, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü tarafından verildi.

Trabzon'un Of ilçesinde, Okul Spor Oyunları Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen turnuvanın final maçı, İsmail Yıldırım İlkokulu ile 28 Şubat İlkokulu arasında oynandı.

Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasındaki karşılaşmada, 28 Şubat İlkokulu rakibini 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Her iki takıma kupa ve madalyaları, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özcan Demirel ve diğer ilgililer tarafından verildi.

Kaynak: AA / İzzet Keleş - Spor
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