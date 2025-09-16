OEDAŞ'tan Frig Ultra Maratonu'na Katılım

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, binlerce yıllık tarihin ve eşsiz doğal güzelliklerin içinde koşulan Frig Ultra Maratonu'na katıldı. Yarışmaya OEDAŞ adına katılan 64 kişinin tamamı etaplarını başarıyla tamamladı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "OEDAŞ olarak Frig Vadisi'nin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için bir yandan altyapı ve aydınlatma çalışmaları yaparken diğer yandan da bölgenin tanıtımına katkı sağlayan bu önemli projede her yıl gönüllü olarak yer alıyoruz." dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasına verdiği desteği, Frig Ultra Maratonu'na katılarak bir kez daha gösterdi. Şirketin gönüllü çalışanlarından 63'ü 6 kilometrelik, 1'i ise 22 kilometrelik parkurda mücadele etti. Katılımcıların tamamı parkurlarını başarıyla tamamladı.

Muzaffer Yalçın: "Bölgenin gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Frig Vadisi'nin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için altyapı ve aydınlatma projeleri yürütüyor, aynı zamanda bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak çalışmalara da önem veriyoruz. Her yıl gönüllü olarak Frig Ultra Maratonu'na katılan çalışma arkadaşlarımız da bu yaklaşımımıza değerli bir katkı sunuyor. Arkadaşlarımızın yoğun ilgisinden de büyük memnuniyet duyuyoruz çünkü bu durum hem ekip ruhumuzu güçlendiriyor hem de bölgeyle olan bağımızı pekiştiriyor. Bu yıl da aynı heyecanla koşan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

OEDAŞ tarihi aydınlatıyor

OEDAŞ, hizmet bölgesinde tarihi ve kültürel mirasın korunması için yapılan çalışmalarda aktif rol üstleniyor. 2021 yılında 'OEDAŞ Tarihi Aydınlatıyor' sloganıyla çalışmalarına başlayan şirket, Frig Vadisi'nin elektrik altyapısını, Aizanoi Antik Kenti'nin ise aydınlatmasını gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR