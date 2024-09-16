Üye Girişi
Haberler

OEDAŞ, Frig Ultra Maratonu'nda Tarihi ve Kültürel Mirası Destekledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

OEDAŞ, Frig Ultra Maratonu'na katılarak tarihi ve kültürel mirasa olan desteğini bir kez daha gösterdi. OEDAŞ ekibi, 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda ikincilik elde etti ve tüm çalışanlar parkurlarını başarıyla tamamladı.

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, tarihi ve kültürel mirasa verdiği desteği bu yıl onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katılarak bir kez daha gösterdi. 6 kilometre ve 12 kilometre etaplarına katılan 70 kişilik OEDAŞ ekibinin tamamı parkurlarını başarıyla tamamlarken 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda takım olarak ikincilik elde edildi. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Frig Vadisi ve hizmet verdiğimiz bölgedeki diğer miraslarımızın korunması ve tanıtılmasına katkı sunuyoruz." dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), tarihi ve kültürel mirasa destek sunmak amacıyla ana faaliyet alanı kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bölgedeki etkinliklerde de aktif olarak yer alıyor. OEDAŞ çalışanları bu kapsamda bu yıl onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı.

OEDAŞ'ın gönüllülerden oluşan 70 kişilik ekibi, maratonun 6 kilometre ve 12 kilometre etaplarına katılım gösterdi. Tüm çalışanlar parkurlarını tamamlarken 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda takım olarak ikincilik elde edildi. OEDAŞ ekibi koşu sonrası başarıyı hep birlikte kutladı.

Muzaffer Yalçın: "Mirasımızı korurken bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "2021 yılında 'OEDAŞ Tarihi Aydınlatıyor' sloganıyla Frig Vadisi, Aizonai Antik Kenti gibi alanlarda yatırım ve aydınlatma çalışmaları yaptık. O tarihten bu yana da bu bölgelerimizdeki faaliyetlere devam ederek bir yandan mirasımızı koruyor diğer yandan da bölgenin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın her yıl gönüllü olarak katıldığı Frig Ultra Maratonu da bu yaklaşımımızın bir parçası. Bu yıl hem rekor katılıma ulaştık hem de bir kategoride derece elde ettik. Maratona katılan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Anadolu'nun kalbinde, tarihin ve doğanın içinde spor yapmak ekimiz için unutulmaz bir deneyim oldu." diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kadın Spor

Soylu'nun 'Canım benim' dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

Soylu'nun "Canım benim" dediği muhabirin sorusu Bakan Uraloğlu'nu küplere bindirdi

 Konya'da 2 yaşındaki bebek tarlada ölü bulundu

Türkiye Narin ve Sıla'ya ağlarken bir kahreden haber daha

 Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"
Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ATV CANLI İZLE 16 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, frekans bilgileri ne? ATV canlı yayın… Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title