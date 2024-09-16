OEDAŞ, Frig Ultra Maratonu'nda Tarihi ve Kültürel Mirası Destekledi

Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, tarihi ve kültürel mirasa verdiği desteği bu yıl onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katılarak bir kez daha gösterdi. 6 kilometre ve 12 kilometre etaplarına katılan 70 kişilik OEDAŞ ekibinin tamamı parkurlarını başarıyla tamamlarken 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda takım olarak ikincilik elde edildi. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "Frig Vadisi ve hizmet verdiğimiz bölgedeki diğer miraslarımızın korunması ve tanıtılmasına katkı sunuyoruz." dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti veren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), tarihi ve kültürel mirasa destek sunmak amacıyla ana faaliyet alanı kapsamında yürüttüğü çalışmaların yanı sıra bölgedeki etkinliklerde de aktif olarak yer alıyor. OEDAŞ çalışanları bu kapsamda bu yıl onuncusu düzenlenen Frig Ultra Maratonu'na katıldı.

OEDAŞ'ın gönüllülerden oluşan 70 kişilik ekibi, maratonun 6 kilometre ve 12 kilometre etaplarına katılım gösterdi. Tüm çalışanlar parkurlarını tamamlarken 6 kilometre kategorisinde genel klasmanda takım olarak ikincilik elde edildi. OEDAŞ ekibi koşu sonrası başarıyı hep birlikte kutladı.

Muzaffer Yalçın: "Mirasımızı korurken bölgenin tanıtımına da katkı sağlıyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, "2021 yılında 'OEDAŞ Tarihi Aydınlatıyor' sloganıyla Frig Vadisi, Aizonai Antik Kenti gibi alanlarda yatırım ve aydınlatma çalışmaları yaptık. O tarihten bu yana da bu bölgelerimizdeki faaliyetlere devam ederek bir yandan mirasımızı koruyor diğer yandan da bölgenin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Çalışma arkadaşlarımızın her yıl gönüllü olarak katıldığı Frig Ultra Maratonu da bu yaklaşımımızın bir parçası. Bu yıl hem rekor katılıma ulaştık hem de bir kategoride derece elde ettik. Maratona katılan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Anadolu'nun kalbinde, tarihin ve doğanın içinde spor yapmak ekimiz için unutulmaz bir deneyim oldu." diye konuştu. - ESKİŞEHİR