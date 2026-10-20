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Odunpazarı Antrenörü Işık, Göztepe'yi 29-26 yendikleri maçta taktiğin işlediğini belirtti

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Odunpazarı Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe'yi 29-26 yendikleri maçta taktiğin sahaya yansıdığını söyledi. Işık, genç oyunculardan kurulu takımın mücadelesini kutlayarak galibiyeti kulüp yönetimine ve taraftarlara armağan etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Odunpazarı'nın başantrenörü Mehmet Fatih Işık, Göztepe'yi 29-26 yendikleri maçta takımın taktik anlayışını sahaya yansıttığını belirtti.

Işık, yaptığı açıklamada, ligin 7. haftasında sahalarında oynadıkları karşılaşmanın öneminin ve kazandıkları 2 puanın değerinin farkında olduklarını ifade etti.

Maça hafta boyunca iyi hazırlandıklarını aktaran Işık, oyuncularının belirlenen taktik planı sahaya başarılı şekilde yansıttığını kaydetti.

Işık, karşılaşmanın mücadele düzeyi yüksek bir maç olduğunu belirterek, "Sporcularımı gösterdikleri mücadele ve galibiyetten dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Göztepe takımını da gösterdiği mücadeleden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın genç oyunculardan oluştuğunu vurgulayan Işık, oyunlarını her geçen gün geliştirdiklerini ve doğru yönde ilerlediklerini dile getirdi.

Işık, desteklerinden dolayı Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a, kulüp başkanı Alper Kayar'a, kulüp yönetimine ve taraftarlara teşekkür ederek, galibiyeti kendilerine armağan ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA
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