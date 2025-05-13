O pozisyonda ne konuşuldu? Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları TFF'nin YouTube kanalında yayımlandı.
Süper Lig'de 35. haftanın VAR kayıtları açıklandı. TFF'nin açıkladığı kayıtlarda Başakşehir - Fenerbahçe ve Trabzonspor - Galatasaray maçının kayıtları yer aldı.
İŞTE AÇIKLANAN VAR KAYITLARI
Başakşehir - Fenerbahçe (55. dakika)
VAR: Burak seni potansiyel penaltı için çağırıyorum. 3 numara."
Burak Pakkan: "Tamam."
VAR: "Kaleye atılan şut ve temas noktası."
Burak Pakkan: "Başka açı istiyorum."
Burak Pakkan: "Hayır hayır. Açı iyi değil."
VAR: "Dur bekle."
Burak Pakkan: "Normal hızda oynat."
VAR: "Normal hızda oynatıyorum."
Burak Pakkan: "Kararıma bağlı kalacağım. Penaltı değil bu. Doğal pozisyon."
VAR: "Sen kaldırıyorsun tamam."
Trabzonspor - Galatasaray (44. dakika)
VAR: "Atilla beni dinle. Temas tam çizginin üstünde ama ofsayt. Kararın anlaşılır olması için sana sahada inceleme öneriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Belki bunu yapabiliriz tamam."
VAR: "İstersen kaptanlarla konuşabilirsin ya da sahada incelemeye gidersin."
Atilla Karaoğlan: "Temas noktasını görüyorum. 16 metre kamerasından pozisyon bariz bir şekilde çizgide"
VAR: "Normalde penaltı evet ama..."
Atilla Karaoğlan: "Bana ofsayt pozisyonunu gösterebilir misin?"
VAR: "Evet ofsayt var. Şimdi gösteriyorum."
Atilla Karaoğlan: "Ofsaytı kontrol settiniz mi? Ekrana çizgiyi çekersiniz, tamam mı?"
Atilla Karaoğlan: "Deplasman takımı için endirekt serbest vuruş veriyorum. Tamamdır."
VAR: "Evet, doğru"