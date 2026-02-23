O olmadan maça çıkınca kabusu yaşıyorlar! Galatasaray taraftarını delirten olay
Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı 10 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı; Konyaspor yenilgisi Nijeryalı yıldızın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.
- Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
- Victor Osimhen, bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle toplam 10 resmi maç kaçırdı.
- Victor Osimhen, bu sezon 23 resmi maçta 15 gol ve 5 asist üretti.
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu bir kez daha hissedildi.
JUVENTUS MAÇININ YILDIZIYDI
Avrupa devlerinin radarına giren Nijeryalı golcü, Juventus karşısındaki performansıyla alkış toplamıştı. Ancak ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Osimhen'in eksikliği sarı-kırmızılılara pahalıya mal oldu.
YÜZDE 50 KAYIP
Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle toplam 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı karşılaşmalar Galatasaray için zor geçti.
Süper Lig'de 6 maçta görev alamayan yıldızın yokluğunda Galatasaray; Eyüp, Konyaspor (iç saha), Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'yı yenerken, Gaziantep FK ile berabere kaldı ve Konyaspor deplasmanında mağlup oldu.
Avrupa'da Frankfurt ve Union Saint-Gilloise karşısında kayıplar yaşandı. Süper Kupa'da Trabzonspor'u yenen sarı-kırmızılılar, finalde Fenerbahçe'ye kaybetti. Osimhen'in forma giymediği 10 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı.
İSTATİSTİKLERİN ÖTESİNDE ETKİ
Bu sezon 23 resmi maçta 15 gol ve 5 asist üreten Osimhen, sadece skor katkısıyla değil, hücum presi ve savunma katkısıyla da takımın oyun yapısında belirleyici rol oynuyor. Konyaspor mağlubiyetiyle birlikte Osimhen'in Galatasaray için ne kadar kritik bir isim olduğu bir kez daha ortaya çıktı.