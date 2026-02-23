Haberler

O olmadan maça çıkınca kabusu yaşıyorlar! Galatasaray taraftarını delirten olay

O olmadan maça çıkınca kabusu yaşıyorlar! Galatasaray taraftarını delirten olay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Osimhen'in oynamadığı 10 maçın 5'inde puan kaybı yaşadı; Konyaspor yenilgisi Nijeryalı yıldızın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

  • Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.
  • Victor Osimhen, bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle toplam 10 resmi maç kaçırdı.
  • Victor Osimhen, bu sezon 23 resmi maçta 15 gol ve 5 asist üretti.

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu bir kez daha hissedildi.

JUVENTUS MAÇININ YILDIZIYDI

Avrupa devlerinin radarına giren Nijeryalı golcü, Juventus karşısındaki performansıyla alkış toplamıştı. Ancak ağrıları nedeniyle Konyaspor deplasmanında forma giyemeyen Osimhen'in eksikliği sarı-kırmızılılara pahalıya mal oldu.

O olmadan maça çıkınca kabusu yaşıyorlar! Galatasaray taraftarını delirten olay

YÜZDE 50 KAYIP

Bu sezon sakatlık, sarı kart cezası ve Afrika Uluslar Kupası nedeniyle toplam 10 resmi maç kaçıran Osimhen'in oynamadığı karşılaşmalar Galatasaray için zor geçti.

O olmadan maça çıkınca kabusu yaşıyorlar! Galatasaray taraftarını delirten olay

Süper Lig'de 6 maçta görev alamayan yıldızın yokluğunda Galatasaray; Eyüp, Konyaspor (iç saha), Gençlerbirliği ve Kasımpaşa'yı yenerken, Gaziantep FK ile berabere kaldı ve Konyaspor deplasmanında mağlup oldu.

Avrupa'da Frankfurt ve Union Saint-Gilloise karşısında kayıplar yaşandı. Süper Kupa'da Trabzonspor'u yenen sarı-kırmızılılar, finalde Fenerbahçe'ye kaybetti. Osimhen'in forma giymediği 10 maçın 5'inde puan kaybı yaşandı.

İSTATİSTİKLERİN ÖTESİNDE ETKİ

Bu sezon 23 resmi maçta 15 gol ve 5 asist üreten Osimhen, sadece skor katkısıyla değil, hücum presi ve savunma katkısıyla da takımın oyun yapısında belirleyici rol oynuyor. Konyaspor mağlubiyetiyle birlikte Osimhen'in Galatasaray için ne kadar kritik bir isim olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı

Sapla saman karıştı! Sokakta gören asker sandı gerçek çok başka çıktı
'İstanbul'da kuduz vakalarında patlama' iddialarına valilikten yanıt

"Vakalarda patlama yaşanıyor" iddialarına İstanbul Valiliği'nden yanıt
Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı

Ülke alev alev yanarken Devlet Başkanı'ndan halka kritik çağrı
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Asker üniformalarıyla TikTok'ta skandal yayın

Canlı yayında kullandıkları ifadeler skandal! Gerçek bambaşka çıktı
Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar

Hocası olmayan takım şov yapıyor! Üst üste kazandılar