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"O kadar eder misin?" denilen stoper Abdülkerim, servet harcanan Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmede "Sen bu kadar para eder misin?" denilince Galatasaray'a giden defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Sarı-Lacivertliler'in 7 milyon euro harcadığı forvet oyuncusu Joao Pedro'dan daha fazla gol katkısı verdi.

Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakçı, takımın gizli golcüsü oldu. Alanyaspor maçında şık bir kafa golü atan 28 yaşındaki savunmacı, bu sezon 23 lig maçında 3 gol, 2 asist üretti. Savunmadaki performansıyla taraftarın sevgilisi olan Abdülkerim, gol hattındaki başarısıyla da takımına büyük katı sağladı.

'O kadar eder misin?' denilen stoper Abdülkerim, servet harcanan forvet Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi

"O KADAR EDER MİSİN?"

Fenerbahçe ile yaptığı görüşmeden "Sen o kadar eder misin?" denildikten sonra masadan kalkıp Galatasaray'a 'Evet' diyen Abdülkerim, Sarı-Lacivertliler'in 7 milyon euro maliyetle kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Joao Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi.

'O kadar eder misin?' denilen stoper Abdülkerim, servet harcanan forvet Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi

PEDRO, 14 MAÇTA 1 GOL ATTI

Fenerbahçe ile 14 lig maçına çıkan Joao Pedro, yalnızca 1 kez gol sevinci yaşadı. 31 yaşındaki forvet oyuncusu, 1 de asist üretti. Avrupa Ligi'nde çıktığı 7 karşılaşmada ise yalnızca 1 gol attı. Defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı ise 23 lig maçında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Abdülkerim Bardakcı Fenerbahçe Spor Haberler

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