Nwakaeme'nin Süper Lig devine imza atması an meselesi! Bu kez adresi Trabzonspor değil

Trabzonspor'dan sezon başında Al-Fahya'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibinde mutsuz. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Nijeryalı futbolcunun adım adım siyah-beyazlılara yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi durumunda N'Koudou'yu hemen satmayı planlayan Beşiktaş'ın sol kanadı Nwakaeme ile doldurması bekleniyor.