Nwakaeme'nin Süper Lig devine imza atması an meselesi! Bu kez adresi Trabzonspor değil
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Trabzonspor'dan sezon başında Al-Fahya'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Suudi Arabistan ekibinde mutsuz. Adı sık sık Beşiktaş ile anılan Nijeryalı futbolcunun adım adım siyah-beyazlılara yaklaştığı belirtildi. Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi durumunda N'Koudou'yu hemen satmayı planlayan Beşiktaş'ın sol kanadı Nwakaeme ile doldurması bekleniyor.
Dünya Kupası arasını fırsat bilen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in talimatıyla sol kanada takviye yapmak isterken gündemde sürpriz bir isim var.
N'KOUDOU GİDİYOR, NWAKAEME GELİYOR
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayan Kevin N'Koudou, Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi halinde hemen satılacak. Siyah-beyazlılar ise Kamerunlu futbolcudan doğan boşluğu eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile doldurmaya çalışacak.
AL-FAHYA'DA MUTSUZ
Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'da mutsuz olan Nwakaeme'nin, ocak ayında sözleşmesini feshederek Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, sözleşmesini sonlandırması halinde Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayacak.