Nwakaeme, Fenerbahçe'ye gidecek mi? Trabzonspor'un kaptanı kararını verdi - Haberler

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Nwakaeme, Fenerbahçe'ye gidecek mi? Trabzonspor'un kaptanı kararını verdi

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Anthony Nwakaeme'yi Trabzonspor bırakmadı. Bordo-Mavililer 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da Nwakaeme'nin yuvadan uçmasına izin çıkmadı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Bordo-Mavililer 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Nwakaeme, Fenerbahçe'ye gidecek mi? Trabzonspor'un kaptanı kararını verdi

İSTİKRAR ABİDESİ

Nijeryalı kanat oyuncusu 2018'de adım attığı Trabzonspor'da kaptanlığa kadar yükseldi. Nwakaeme bu sezon 25 lig maçında 11 gol ve 10 asist üretti.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI"

Tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe ile 2+1 yıllık sözleşmede anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Ancak Trabzonspor yıldızını kaptırmadı.

Haberler.com - Spor

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

MUSTAFA KEMAL:

NE YAPACAK BUNU FENERBAHÇE TURŞU MU?

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