Nusrat Allahverdi Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir altın madalya da milli yüzücü Nusrat Altınverdi'den geldi. Erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniyeyle altın madalya kazanan Altınverdi, dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.21 saniye ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL