Nusrat Allahverdi Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Nusrat Allahverdi Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca, Tuncer Berk Ertürk de erkekler 200 metre kelebek finalinde bronz madalya elde etti.

Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Nusrat Allahverdi, erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalyanın sahibi oldu.

Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir altın madalya da milli yüzücü Nusrat Altınverdi'den geldi. Erkekler 50 metre kurbağalamada 26.98 saniyeyle altın madalya kazanan Altınverdi, dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.21 saniye ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Togg'a iki yeni renk eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı

Togg'a yeni renkler eklendi! İki sürpriz şehirden ilham aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti'den görüştükleri vatandaşlara net mesaj: Öcalan'a af yok

Vatandaş sordu, AK Parti son noktayı koydu: Öcalan'a af mı geliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.