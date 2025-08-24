Nusrat Allahverdi Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Milli yüzücü Nusrat Allahverdi, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 50 metre kurbağalamada altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Ayrıca, Tuncer Berk Ertürk de erkekler 200 metre kelebek finalinde bronz madalya elde etti.
Milli sporcu Tuncer Berk Ertürk ise erkekler 200 metre kelebek finalinde 1 dakika 58.21 saniye ile bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
