Nürnbergli Can Uzun, Türkiye Milli Takımı'nı tercih etti
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı. Genç oyuncu, sosyal medya hesabından tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığını duyurdu.
Almanya Bundesliga 2. Ligi ekibi Nürnberg'de forma giyen 18 yaşındaki Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.
Bundesliga 2. Ligi takımlarından Nürnberg forması giyen Can Uzun, milli takım tercihini yaptı. 18 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından, tercihini A Milli Takım'dan yana kullandığını duyurdu. Genç oyuncu, paylaşımında, "Kalbimin sesini dinledim" dedi.
Can Uzun'un, Almanya Milli Takımı'nı tercih hakkı da bulunuyordu.
Bu sezon takımıyla 23 maça çıkan Can, 14 gol, 2 asistlik performansa imza attı. - İSTANBUL