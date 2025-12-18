Haberler

Galatasaray-Başakşehir maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Galatasaray'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, her puanın değerli olduğunu ve kalan üç maçlarının final gibi olacağını söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray'a 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, bu organizasyonda her puanın değerinin olduğunu söyledi.

Nuri Şahin, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını kaydeden Şahin, "Daha fazlasını hak ettik. İyi oynadık. İki takım da pozisyona girdi. Biz, golü bulamadık. Galatasaray, bizim atağımızda topu kazanıp, golü buldu. Bu mağlubiyet, puan sisteminden dolayı çok acı oldu. Bu sistemde her puana ihtiyacımız var. Oyun olarak üzerine koymaya devam ediyoruz. Umarım skor olarak da bu durumu yansıtırız. Türkiye Kupası'nda her puanın önemi olduğu için kalan 3 maçımız final gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
