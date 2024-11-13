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Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı

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Beşiktaş'ta sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan ve transferin gözdesi haline gelen Portekizli yıldız Gedson Fernandes'in son talibi Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund oldu. Genç teknik adam, yönetimden Gedson'un transfer edilmesini istese de siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar kadrosunda tutmak istediği 25 yaşındaki futbolcuyu satmayı düşünmüyor.

Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Gedson Fernandes'in talipleri her geçen gün artıyor. Portekizli orta sahaya hem Premier Lig'den hem de Bundesliga'dan ciddi talipler var. Bunlardan bir tanesi de Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund.

NURİ ŞAHİN ÇOK İSTİYOR

Özellikle Alman devi Borussia Dortmund'un Gedson Fernandes için Beşiktaş ile temasta bulunduğu ve Alman ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin'in Gedson'u mutlaka takımında görmek i

stediği kaydedildi. Genç teknik adamın söz konusu transfer için yönetiminden özel talepte bulunduğu da aktarıldı.

Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı

BEŞİKTAŞ SATMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Gedson'u satmayı düşünmeyen Beşiktaş, Portekizli yıldızı sezon sonuna kadar takımda tutmak istiyor. Sebebi ise 25 yaşındaki futbolcu satılırsa bonservis bedelinin yüzde 50'lik dilimi Benfica'ya, geri kalan para da Bankalar Birliği'ne gidecek olması. Yönetim bu nedenle satışına onay vermeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon oyun içindeki etkisinin yanı sıra gol yollarında da çok etkili olan Gedson Fernandes, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki orta saha, bu karşılaşmalarda 7 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 17 milyon Euro olan Gedson'un siyah-beyazlılar ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Nuri Şahin, Süper Lig'in yıldızına kafayı taktı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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