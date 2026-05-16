Gaziantep FK-Başakşehir maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in son haftasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, ligi istedikleri noktada tamamladıkları için mutlu olduğunu belirtti. Avrupa hedefi için Trabzonspor'un kazanmasını umduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Enteresan bir maç oldu iyi bir oyun sergileyemedik, çok erken gol bulduk. Gaziantep'in de etkili olduğu anlar oldu, artık performans analizine gerek yok. Sezonu olmamız gereken yerde bitirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Ligde yaşanan rekabet dolayısıyla Göztepe ve Samsun'a teşekkür eden Şahin, "Çok kaliteli bir yarış oldu, çok mutluyum oyuncularımı tebrik ediyorum Gaziantep FK'ye gelecek sezon başarılar diliyorum. Başakşehir'in her zaman hedefi var. Ben de o yarışta olmak istiyorum, Avrupa konusu şu an bizim elimizde değil ama İnşallah Trabzonspor kazanır. Biz elimizden geleni yaptık, bu sıralama bizi Avrupa'ya götürürse mutlu oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
