Nuri Şahin: Maçın hakkı beraberlikti / Haber eklendi

RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti" dedi.

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 22'nci hafta maçında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin açıklamalarda bulundu. RAMS Başakşehir FK Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Çok üzgünüm. Maça çok iyi başladık ve iyi oynayarak öne geçtik. Bireysel hatadan dolayı beraberlik geldi. İkinci yarıda daha iyi başladık. Bu tarz maçlarda anları doğru oynayacaksınız. Son anlarda yine bireysel hatadan gol yedik. Maçın hakkı beraberlikti. Çok üzgünüm. Bazen acı oluyor ama öğreniyoruz. Önümüzdeki maçı kazanarak yeniden yarışa girmek istiyoruz. Analizimizi yaptık oyuncular tanınmamış ama hazırlanırken zorlanmadık" ifadelerini kullandı.

'BEN FUTBOLUN GÜZELLİĞİ İÇİN UĞRAŞIYORUM'

Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında yaptığı yorumların maça ekstra motive sağlamadığının da altını çizen Şahin, "Ben futbolun güzelliği için uğraşıyorum. Hiç alanım olmayan yerler bunlar. Beni yüzde 1 bile motive etmedi. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı takımımı hazırladım. Tamamen işime odaklıyım. Futbolun güzelliğinin peşindeyim. Herkes Türkiye ligini konuşsun, bunun peşindeyim. Herkes Süper Lig'in iyiliğini konuşsun istiyorum" şeklinde konuştu.