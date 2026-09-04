Nuri Şahin'e maç sonu kırmızı kart

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Galatasaray maçının ardından yoğun itirazlarının ardından kırmızı kart gördü.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın son düdüğü sonrası Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin doğrudan hakem Kadir Sağlam'ın yanına gitti. Sağlam, öfkeli bir şekilde itirazlarda bulunan Şahin'e bir süre sonra kırmızı kart gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı