Nuri Şahin: Kasımpaşa Galibiyeti İlaç Gibi Geldi

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetin Trabzonspor maçından sonra ilaç gibi geldiğini söyleyerek, "Bizim için çok önemliydi. 3 puan aldığımız için çok mutluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "3 puan aldığımız için çok mutluyum. İlk yarı oyun tamamen istediğimiz gibi gelişti. Rakibin iki formasyonuna göre de hazırlık yapmıştık. Oyuncularımızı 4'lüye hazırlamıştık ama soyunma odasında 5'li oynayabileceklerini gördüğümüzde oyunculara verdiğimiz taktiksel değişikliği uyguladılar. İlk dakikadan itibaren hem toplu hem topsuz oyunla ilk yarıyı gayet iyi oynadık. İstediğimiz skoru da aldık ama ikinci yarı için aynısını söyleyemeyeceğim. Bu birkaç defa oldu. Bununla ilgili kesinlikle gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oyunu 90 dakikaya yaydığımız zaman çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bugün yine ne yazık ki Kasımpaşa'yı oyuna ortak ettik. Çok gereksiz bir şekilde kırmızı kart ve cezalı duruma düşen oyuncularımızla gereksiz yere efor sarf ettiğimiz bir maç oldu. Neticesinde 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Bizim için çok önemliydi. Özellikle Trabzon maçındaki hayal kırıklığından sonra bu maç bize ilaç oldu diyebilirim. Gidilecek çok çok uzun yolumuz var. Değiştirmemiz gereken çok şey var. İyi yoldayız. Biraz acı çekerek oluyor bazı şeyler ama olacak" diye konuştu.

"Bütün futbolcularımız bizim için değerli"

Kasımpaşa karşısında gol sevinci yaşayan Abbosbek Fayzullaev, Amine Harit ve Eldor Shomurodov'un performansını değerlendiren Şahin, "Eldor hakkında şunu söyleyebilirim; bir futbolcunun bu kadar iyi olup, bu kadar da mütevazı olması çok güzel bir şey. Hiçbir yıldız havası yok. Ne dersek yapmaya çalışıyor. İnanılmaz profesyonel. Aynı zamanda da çok mütevazı. Allah da gönlüne göre veriyor. Amine Harit'i son gün getirdik. Onun için de yeni bir ülke, zor bir geçiş süreci oldu. Biz onların kalitesini zaten biliyoruz. O yüzden Başakşehir'de oynuyorlar. Hepsi de bizim için çok değerli. Maçın kaderini değiştirebilecek yetenekte futbolcular. Neticesinde bugün Abbosbek'in nefis frikiğiyle ve Harit'in güzel golüyle skor katkısı sağladılar. Maç kazanmamızda önemli rol oynadılar. Abbosbek için biraz bekledik. Çok sakatlık geçirdi. İkisi de yavaş yavaş geliyor. En geç devre arasından sonra istediğimiz seviyeye tam olarak ulaşacaklar" diye konuştu.

"Büyük maçları takımım seviyor"

Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmaya dair de görüşlerini paylaşan Nuri Şahin, "Fenerbahçe maçına gelecek olursak, bu maç o kadar yakındı ki Fenerbahçe maçını düşünmedim ama yarından itibaren inşallah o maça en iyi şekilde hazırlanacağız. O maçları takımım seviyor. Biz de inşallah iyi maç çıkarmak istiyoruz. Bu maçın galibiyetinden 24 saatlik bir rahatlama sonrası Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. 29 kişilik geniş bir kadromuz var. Bazen diyoruz gereğinden fazla geniş bir kadro. Bu durumlar için önemli olacak. Ben oyuncularıma güveniyorum. Hamza, Ba ya da Onur çıkıp oynayacak. Bunda bir şüphem yok. Opoku yoktu ve Ba ile başladık. Selke'nin yerine de Nuno var, Bertuğ var, Eldor var. Elimiz sağlam o konuda. Hepsi yanımızda olsa daha mutlu olurum ama yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Şahin ayrıca Deniz Türüç'ün, Kasımpaşa maçında kadroda olmamasının tamamen kendi kararı olduğunu ve bu hafta öyle karar verdiklerini söyledi.