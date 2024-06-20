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Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın

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Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund, Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergileyen Kadıoğlu için harekete geçti. Alman devi, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Türk teknik adam Nuri Şahin, Ferdi'yi özellikle istiyor.

2023-2024 futbol sezonunu Fenerbahçe'de tamamlayan ve sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri bitmiyor. Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Alman devi Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istiyor.

DORTMUND DEVREDE

Sports Digitale'nin haberine göre; Borussia Dortmund, Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için temaslara başladı. Türk teknik adam Nuri Şahin'in sarı-siyahlılarla gerçekleştirmek istediği ilk transferin 24 yaşındaki futbolcu, olduğu öğrenildi.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Geçtiğimiz sezon toplam 51 maça çıkıp 4324 dakika sahada kalan milli futbolcu 3 gol, 5 asistlik skor katkısı vermişti. Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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