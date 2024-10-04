Nuri Şahin, en büyük kozunu kaybetti
Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'da yıldız futbolcu Karim Adeyemi, sakatlığı sebebiyle 1 ay sahalardan uzak kalacak. 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon sergilediği 5 gol ve 5 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi konumunda.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Celtic'e karşı aldığı 7-1'lik sükseli galibiyetle dikkat çeken Borussia Dortmund'a takımın en skorer ismi Karim Adeyemi'den kötü haber geldi.
ADEYEMI 1 AY YOK
Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Alman ekibinin yıldız futbolcusu Karim Adeyemi, sakatlığı nedeniyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Borussia Dortmund'da bu sezon 8 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Adeyemi, 10 gollük skor katkısıyla takımının en skorer ismi konumunda.