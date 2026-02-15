Haberler

Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı

Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş maçının son anlarında sakatlık yaşayan Bertuğ Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Nuri Şahin, yaptığı açıklamada ''Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm.'' dedi.

  • Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı.
  • RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'a 3-2 kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-2 kaybeden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'MAÇIN HAKKI EN KÖTÜ 1 PUANDI'

Karşılaşmayı değerlendiren Şahin, "Çok üzgünüm. Maçın hakkı en kötü 1 puandı. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk, o aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, maçı koparamadık. İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş ile, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun.' dedi.

'MUHTELEMEN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI'

Son dakikalarda takımının ikinci golünü atan ve ardından sakatlık yaşayan Bertuğ Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Nuri Şahin, 'Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm.' ifadelerini kullandı.

Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ayvacık'ta kara ile deniz birleşti

O şehrimizde denizle kara, birbirine girdi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Beşiktaş'ın golcüsü Hyeon-Gyu Oh 2'de 2 yaptı

Transfer olduğu gün surat asılmıştı! Herkesi pişman ediyor
Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

Sadece 16 yaşındaydı! Polis, korkunç ihtimal üzerinde duruyor
Ayvacık'ta kara ile deniz birleşti

O şehrimizde denizle kara, birbirine girdi
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
Merih Demiral'dan ramazan ayı boyunca iftar

Ramazan ayı için kolları sıvadı