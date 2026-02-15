Nuri Şahin'den Bertuğ Yıldırım'ın son durumuna ilişkin açıklama: Muhtemelen elmacık kemiği kırıldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-2 kaybeden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

'MAÇIN HAKKI EN KÖTÜ 1 PUANDI'

Karşılaşmayı değerlendiren Şahin, "Çok üzgünüm. Maçın hakkı en kötü 1 puandı. Bizim için iyi olacaktı. Kırılma anlarını doğru oynayamadık. Bireysel hatanın önüne geçemezsin. Sahanın kuruluğuna gitti Opoku. Anları doğru oynayamadık. 2-2'yi bulduk, o aralar iyi bastırdık. Hak ettiğimiz golü bulduk, maçı koparamadık. İkinci yarı başında maçı koparabilirdik. 2-1'den sonra takımım iyiydi. Dediğim gibi, anları doğru oynamak lazım. Sonuçta Beşiktaş ile, buraları bilen takımla oynuyorsun. Yeniden bu seviyelere çıkmak istiyorsak o anları doğru oynamalıyız. Buraları öğrenmeliyiz. Yeniden Başakşehir'i o seviyeye getirmek istiyorsak bu maçları kaybetmeyeceğiz. Ders olsun.' dedi.

'MUHTELEMEN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI'

Son dakikalarda takımının ikinci golünü atan ve ardından sakatlık yaşayan Bertuğ Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında da konuşan Nuri Şahin, 'Bertuğ Yıldırım muhtemelen elmacık kemiğini kırdı. Bizim için, Türk futbolu için çok değerli bir futbolcu. Üzgünüm.' ifadelerini kullandı.