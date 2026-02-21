Haberler

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir maçının ardından

Güncelleme:
RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından takımının performansını değerlendirdi ve önemli bir galibiyet aldıklarını vurguladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Bizim için reaksiyon maçıydı. Takımın ilk yarıdaki oyunundan çok çok memnunum. İkinci yarı ne yazık ki 3'ü bulamadık. Alanya'yı çok güzel bir golle de oyuna ortak ettik." dedi.

Takımının geliştiğini maçın son 20-25 dakikasında gördüğünü aktaran Şahin, "Kalemizi koruduk, çok fazla pozisyon vermedik. Bizim için çok çok değerli 3 puan aldık. Gayet memnunum. Yolumuza devam ediyoruz. Alanyaspor'a da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt
