- Nuri Şahin : "Arda ile gurur duyuyorum, orada tutunacaktır"

ANTALYA - FTA Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Antalyaspor'u güzel yerlere getirmek için çalıştıklarını belirterek, 5 bölgeye transfer yapacaklarını söyledi. Şahin, Real Madrid'e transfer olan Arda ile ilgili de, "Arda ile gurur duyuyorum, orada tutunacaktır" dedi.

Yeni sezon kamp çalışmaların birinci etabını Burdur'da tamamlayan FTA Antalyaspor, 2 günlük iznin ardından Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Antrenman öncesi Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu. Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Şahin, Burdur'da başarılı bir ilk etap dönemi geçirdiklerini belirterek, hazırlık maçında Başakşehir karşısında istediğini sahaya yansıtan bir takım gördüğünü kaydetti.

Kadronun tam oturmadığını dile getiren Şahin, "Ama hem gençler hem de geçen seneki oyuncularımız kiralıktan dönen oyuncularımız hepsi iyi performans sergiledi. Takımla, yeni hocalarımızla beraber iyi bir uyum sağladık, güzel başlangıç oldu. Yarın da Allah izin verirse ikinci etap için Erzurum'a yola çıkacağız" dedi.

"Transferler olacak"

Transfer gündemine değinen Şahin, "Yaptığımız iki transfer de benim istediğim oyunculardı. Erdoğan bizi birçok konuda rahatlayacak. Daha fazla transfer olacak. Stoper, forvet, kanatlara, bek pozisyonuna transferlerimiz olacak. Doğru transferler yapmak istiyoruz. Transfer yapmak için transfer yapmayacağız. Her hoca en kısa zamanda takımın beraber olmasını ister ama transfer dönemi sizin de takip ettiğiniz gibi bu sene biraz daha yavaş başladı. Fiyatlar çok uçuk gidiyor. O nedenle doğru transferler yapmaya çalışıyoruz. Çok iyi iş çıkarıyoruz, bazı transferleri belirli noktaya getirdik. Son adımları atarsak aramıza katılacaklar. Yanlış transfer yapmaktan ziyade, doğru transferin biraz daha geç olması çok büyük sıkıntı değil. Bu konuda da kulüp olarak bu maddi durumlarda kulüp olarak çok hata yapma lüksümüz olmadığı için bunu taraftarlarımız da anlayışla karşılayacaktır. İlk hafta performansımızı vermek istiyoruz. Ne yazık ki transfer dönemi Türkiye'de biraz daha uzun olduğu için Avrupa'daki oyuncuların çoğu da bunu bildiği için burayı bir A-B-C okuyup opsiyon olarak gördükleri için biraz zorlanıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Açık açık söyledim"

Sinan Gümüş, Ghacha, Floranus, Doğukan Nelik, Milosevic gibi isimlerin ayrılmasının gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine Şahin, "Göndermek istediğimiz oyuncuların hepsi hakkında raporumuzu verdik. Oyunculara da ben kendim açık bir şekilde onları kadroda bu sene düşünmediğimi açık açık söyledim. Kontratlı futbolcularımız var kulüpte. Onlar da inşallah bu dönemde kendileri için daha hayırlı olan yerlerle anlaşırlar. Milosevic, çok iyi bir dönem geçirmedi ilk döneminde. Şu an gayet iyi çalışıyor, bence o şansı hak eden bir karakter. Ona bir şans vermek istiyorum. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyor, kampın başarılı isimlerinden biriydi. Onu kaleye yakın oynatıp verim alacağız. Sinan'la da açık açık konuştuk. Ayrılmasının onun adına daha doğru olacağını söyledim. Bunun kararını oyuncu ve kulüp verecek. Bahadır Öztürk, benim beğendiğim oyuncudur stoperimizdir. İyi de çalışıyor. Bahadır'dan memnunum" ifadelerine yer verdi.

"Yine genç oyuncu getireceğiz"

Geçen dönem devre arasında transfer edilen oyuncuların forma giyememesi sorulan Şahin, "Bugüne kadar bence hocanın istemediği bir oyuncu getirilmemiştir. Sadece hocanın istediği bir oyuncu da getirilmemiştir. Aldığımız genç oyuncuları potansiyel oyuncu olarak getirdik. Her gün onları idmanda görüyoruz, bize katkı sağlayabilir mi sağlayamaz mı? Tabii ki transferiniz gönül ister 10'da 10 tutsun. Yine genç oyuncu getireceğiz. Bizim genç oyuncu kazanıp onları satmamız lazım. Mukairu, Doğukan Sinik gibi. Geçen sene o oyunculara dakika vermek zordu. Negatif yarışın içinde kaldık ve onlara şans veremedik. Onlar da oynamak istedi ama olmadı. Gittikleri yerlerde başarılı olurlar. Devre arası transferlerden hiçbiri tutmadı diyemeyiz. Eleştiri olsun, buna açığım ama biraz daha kontrollü açık konuşalım bu konuları" dedi.

"Geçen senenin özeleştirisi"

Geçen sezonun kötü gitmesini değerlendiren Nuri Şahin, "Bunun birçok nedeni var ama bunun en büyük sorumlusu tabii ki hoca, tabii ki takım. Ben bu özeleştiriyi bu sezon sonu yapabildim. Çünkü biz de o döngünün içinde olduğumuz için bazen ne kadar önümü görüyorum desem de önünü tam göremiyorsun. Bunun birçok faktör oldu. Katar Dünya Kupası'nın, depremin etkisi oldu, bizim yaptığımız hatalar oldu. Kendi oyunumuzdan vazgeçtik, günü kurtarmaya döndük. Geçen seneden çıkaracağımız en büyük ders, inandığımız oyuna devam etmektir. Bizi biz yapan şeylerden vazgeçmeyeceğiz. Ekonomik sorunlar da yaşadık. Hepsi biraz tuzu biberi oldu. Ortaya böyle bir sonuç çıktı. Burada en büyük eleştiri bana olacaktır. İnşallah bu sezon çok daha güzel olacak. Kadro tam şekillensin hedefimizi söyleyebilirim. Bizim şu andaki açıklayacağım hedef, her maçı kazanmak. Gidenler gelenlerle beraber bir kadroyu görmem lazım. Biz geçen sene zeminden bile puan kaybettik, oyuncu kaybettik" diye konuştu.

"Genç oyunculara övgü"

Genç futbolcuların performansına değinen Şahin, "Genç oyuncularından faydalanmak istiyorum. Ben 16 yaşında Bundesliga'da oynadım. 17 yaşında Fatih Terim Hocam sağ olsun bana milli takımda şans verdi. Ama formayı da ben bir şekilde kaptım, yani kimse bana işte çok yakışıklısın çok güzel bir çocuksun diye formayı vermedi. Bizim altyapımızda da iyi oyuncular var. Bu kamp döneminin belki en iyi oyuncularından bir tanesi; ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama Ege Bilsel'di. Harun Toprak beni çok şaşırttı. Emre Uzun, iyi gidiyor, Mustafa Erdilman benim net oyuncum. Ben sizi bir yere kadar getirebilirim, biz de formayı kaptık, kimse bize hediye etmedi. Forma aslanın ağzında onu almayı bilecek oyuncu" dedi.

"Hayalim Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak"

"Teknik Direktörlük olarak hedefiniz nedir, ne zaman hedeflerinize ulaşacaksınız?" sorusuna, "Şampiyonlar Ligi'nde bir takımı final oynatmak değil kazanmak istiyorum. Bu benim hayalim. İstanbul'da finali izledim İlkay'ı orada görmek beni çok gururlandırdı. Hayalimi hedefimi bir kez daha canlı görmek beni mutlu etti. Antalyaspor'da çok mutluyum hedeflerim var. Antalyaspor'u güzel yerlere getirme hedefimiz var. O birlik beraberlik içinde olmak var, Allah nasip ederse olur inşallah elimden geleni yapıyorum. Ben hiçbir zaman işte onu yapmam lazım, bu zamanda şunu yapmam lazım, bu zamanda değil ben şu anda Antalyaspor'dayım. Gayet mutluyum, inşallah Allah izin verirse güzel adımlarla ilerlemek istiyorum. Ama ilk hedefim burası. Güzel bir şekilde bırakmak yoluma hoca olarak devam etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

"Arda Güler'le gurur duyuyoruz"

Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasıyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Şahin, "Arda'ya öğüt verecek kişiler biz değiliz. Arda'nın basın toplantısını, tanıtımını, ilk idmanını izledim, müthiş bir çocuk. Allah yolunu açık etsin, bizi gururlandırıyor. Gururlandırmaya devam edecektir, orada tutunacağından eminim. Dünyanın en güzel kulübü. Allah bize de nasip etti. Azda olsa o formayı üzerine giymek herkese nasip olmuyor, dünyanın en büyük kulübü. Dünyanın en güzel formalarından bir tanesi. Arda çok çok büyük bir yetenek, çok büyük bir futbolcu, Allah yolunu açık etsin. Onunla gurur duyuyoruz, her zaman da gurur duymaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

"Ofansif Antalyaspor"

Bu seneki oyun düzenlerinden bahseden Nuri Şahin, "Kafamızda bir oyun formatı var, oyun stili var, bazı oyuncularla oynayabileceğim bazı oyuncularla oynayamayacağımız oyunlar var. Ona göre kadromuzu şekillendirmeye çalışıyoruz. İdmanlarımızı ona göre yapıyoruz. Oyun formatında değişiklik değil ama biraz daha özümüze dönme diyelim biraz da özümüze dönmek istiyoruz. Yeni ekibimle beraber sağ olsunlar enerjileri çok yüksek, bana çok katkıları var. Antalyaspor'a yakışır bir şekilde, bize yakışır bir şekilde bir oyun oynamak istiyoruz. Ofansif oynamak istiyoruz. Sezonun ilk maçı ile beraber size hepinize ve taraftarlarımız özellikle yakışan bir oyun sergilemek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.