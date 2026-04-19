Trabzonspor-Başakşehir maçının ardından

RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Şahin, son dakikada attıkları gol nedeniyle mutlu olduklarını ancak 3 puanı kaybettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Nuri Şahin, son dakikada attıkları golden dolayı mutlu olduklarını ancak 3 puanı kaçırdıklarını düşündüğünü söyledi.

Şahin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, "Belki Türkiye'de şu anda gidilebilecek en zor deplasmana, en formda takıma geldik. Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıma karşı oynadık. Beklediğimizden daha farklı hem topla hem topsuz biraz daha farklı oynadı Trabzonspor, oyuncularım çok iyi reaksiyon gösterdi. Tabii ki son dakikada attığımız golden dolayı çok mutluyum. Ama bugün 3 puanı kaçırdığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'a ve teknik direktör Fatih Tekke'ye başarılar dileyen Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro, çok kaliteli bir hocayla beraber çalışıyorlar. Çok zor bir deplasmandan 1 puan aldık. Bizim için yarış devam ediyor, sonuna kadar yürütüyoruz. Oyuncularım hakkında da söyleyecek şeylerim, oynamayan oyuncular için veya sakat oyuncular, cezalı oyuncular, oynayan oyuncularımla gurur duyuyorum, hepsiyle gurur duyuyorum. Ama özellikle Onur Bulut ve Kazımcan'ın performansı beni çok mutlu etti. Trabzonspor'a başarılar diliyorum."

Şahin, hedeflerine ilişkin bir soru üzerine de, "Bizim yarışımız bir şekilde 5'inci olmak ve eğer ilk 4 kupayı alırsa Avrupa'ya gitmek. Sezona çok eksiyle başladık. Hem ben gelmeden önce ben geldikten sonra da adaptasyon sürecinde de çok kan kaybettik. Şu anda bu yarışta olmamız beni çok mutlu ediyor. Hedefimiz 5'inci olup bekleyip inşallah Avrupa'ya gitmek." ifadelerini kullandı.

