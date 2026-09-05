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Nurettin Korkmaz Boluspor’da

Nurettin Korkmaz Boluspor’da
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Kayserisporlu Nurettin Korkmaz, Boluspor ile anlaştı.

Kayserisporlu Nurettin Korkmaz, Boluspor ile anlaştı.

Yıllardır Kayserispor çatısı altında bulunan Nurettin Korkmaz, TFF 1. Lig takımlarından Boluspor'a transfer etti. 2026-2027 sezonu 1.transfer tescil döneminin son gününde Kayserispor'dan ayrılan Nurettin Korkmaz, 1 yıllığına Boluspor'a imza attı.

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, geçen sezon sarı kırmızılı forma ile 9 maçta görev alırken bu sezon ise geride kalan 5 maçta kadroda yer alamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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