Nur Osman Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Eski Galatasaray kaptanı, eski milli futbolcu ve Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın, hayatını kaybeden babası Nur Osman Korkmaz, Şenlikköy Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, eski Galatasaraylı ve eski milli futbolcular Hasan Şaş ile Kerem İnan, eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran, Korkmaz'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Nur Osman Korkmaz'ın naaşı Kazlıçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

