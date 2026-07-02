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Nottingham Forest'ta teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı

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İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, şubat ayında göreve getirilen ve daha önce Fenerbahçe'yi çalıştıran Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetti.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şubat ayında göreve getirilen 57 yaşındaki Portekizli teknik adamın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Vitor Pereira, 2015-2016 ve 2021 yıllarında iki dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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