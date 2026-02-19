Haberler

Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı uyarısı

Güncelleme:
Nottingham Forest, Fenerbahçe maçı öncesi Sultanahmet Meydanı'nda buluşacak taraftarlarına Ramazan ayının ilk günü nedeniyle alkol tüketmemeleri çağrısında bulundu.

  • Nottingham Forest kulübü, Fenerbahçe maçı öncesi taraftarlarına Sultanahmet Meydanı'nda alkol tüketmemeleri çağrısı yaptı.
  • Nottingham Forest taraftarlarının buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı olarak belirlendi.
  • Fenerbahçe ile Nottingham Forest arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.

TARAFTARLARA RAMAZAN AYI UYARISI

İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.

MAÇ BU AKŞAM 20.45'TE

Son 16 play-off turu ilk maçındaki Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

