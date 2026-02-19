Nottingham Forest'tan taraftarına Ramazan ayı uyarısı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında bu akşam Fenerbahçe'ye konuk olacak Nottingham Forest Kulübü, taraftarına "Ramazan ayı hassasiyeti" çağrısında bulundu.
TARAFTARLARA RAMAZAN AYI UYARISI
İngiliz kulübünün açıklamasında, "Taraftar buluşma noktası, Ayasofya Camii'nin karşısındaki Sultanahmet Meydanı'dır. Bugün Ramazan ayının ilk günüdür. Bu dini dönemde meydanda alkol tüketmeyerek yerel geleneklere saygı göstermenizi rica ederiz. Lütfen saat 15.00'e kadar buluşma noktasında olun." ifadeleri kullanıldı.
MAÇ BU AKŞAM 20.45'TE
Son 16 play-off turu ilk maçındaki Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesi, saat 20.45'te Chobani Stadı'nda oynanacak.