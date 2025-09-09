Haberler

Nottingham Forest'ta Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile Yollar Ayrıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile anlaşmasını sonlandırdı. Santo, takımın geçen sezonki başarısının ardından bu sezonki performansıyla eleştiriliyordu.

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun görevine son verildi.

Kulübün açıklamasında, 51 yaşındaki Portekizli çalıştırıcı Santo ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Daha önce Rio Ave, Valencia, Porto, Wolverhampton, Tottenham ve Al-Ittihad'da görev yapan tecrübeli teknik direktör, Aralık 2023'te Nottingham Forest'ın başına geçti.

Nuno Espirito Santo yönetiminde geçen sezon Premier Lig'i 7. bitiren Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Nottingham Forest, bu sezon ise 3 haftası geride kalan ligde 4 puan topladı ve 10. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
Gelsin yeni tazminat! Jose Mourinho'nun yeni takımı belli gibi

Gelsin yeni tazminat! Mourinho'nun yeni takımı belli gibi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu

Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.