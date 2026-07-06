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Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildi

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İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest, teknik direktörlük görevi için Avusturyalı Oliver Glasner ile anlaştığını duyurdu. Glasner, daha önce Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi ve Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Premier Ligi ekibi Nottingham Forest'ta teknik direktörlük görevine Oliver Glasner'in getirildiğini duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki Avusturyalı teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Glasner'in liderliği, taktiksel uzmanlığı ve kazanma zihniyeti onu, kulübü bir sonraki aşamaya taşıyacak ideal kişi yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

Glasner, Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile 2022'de UEFA Avrupa Ligi, İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile de 2026'da UEFA Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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