Nottingham Forest, Nuno Espirito Santo ile Sözleşmesini 2028'e Kadar Uzattı

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Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzaladı. Santo, kulüp ile olan ilişkisini sürdürmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Nottingham Forest, teknik direktör Nuno Espirito Santo'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 51 yaşındaki teknik adamla 2028 yazına kadar sürecek üç yıllık yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Portekizli çalıştırıcı "Bu harika futbol kulübündeki yolculuğuma devam edebildiğim için çok mutluyum. Forest'a geldiğimizden bu yana, oyuncular, taraftarlar ve kulüpteki herkes arasında özel bir bağ kurmak için çok çalıştık ve bu da geçtiğimiz sezon önemli başarılar elde etmemize yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Aralık 2023'ten bu yana İngiliz ekibinin başında olan Santo, Premier Lig'de daha önce Wolverhampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

Nottingham Forest, geçen sezonu 65 puanla 7. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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