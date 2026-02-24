Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçının hakemleri belli oldu

Haberler

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Nottingham Forest–Fenerbahçe rövanş karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı. İtalyan hakem Maurizio Mariani, yardımlarıyla birlikte maçı yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 26 Şubat Perşembe günü oynanacak Nottingham Forest– Fenerbahçe rövanş karşılaşmasının hakem kadrosu açıklandı.

UEFA'nın duyurusuna göre mücadelede Maurizio Mariani düdük çalacak. İtalyan hakemin yardımcılıklarını aynı federasyondan Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlenecek. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Matteo Marchetti görev yapacak.

VAR'da Marco Di Bello görev alırken AVAR'da ise Daniele Chiffi bulunacak.

