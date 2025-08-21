Norveç'ten İsrail maçı öncesi alkışları toplayan anlamlı hareket

Norveç Futbol Federasyonu, İsrail ile oynanacak maç öncesi alkışlanacak bir hamlede bulundu.

BİLET GELİRLERİ GAZZE'YE BAĞIŞLANACAK

Norveç Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İsrail ile oynanacak maçın bilet gelirlerinin Gazze'ye bağışlanacağını açıkladı. Federasyondan yapılan açıklamada, 11 Ekim'de Oslo şehrindeki Ullevaal Stadı'nda Norveç ile İsrail arasında oynanacak Avrupa elemeleri I Grubu mücadelesinden elde edilecek bilet gelirinin insani yardım amacıyla Gazze'ye gönderileceği belirtildi.

SATIŞLAR 25 AĞUSTOS'TA

Karşılaşmanın bilet satışlarının 25 Ağustos'ta başlayacağı ifade edildi. Mücadele ise 11 Ekim'de oynanacak.