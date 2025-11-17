Haberler

Norveç Milli Takımı, 25 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Katılma Hakkı Kazandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu lider tamamlayarak 1998 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Son maçta İtalya'yı 4-1 mağlup eden Norveç'te Erling Haaland, elemelerde attığı 16 golle dikkat çekti.

Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 24 puanla lider tamamlayarak 1998 yılından sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Norveç Milli Takımı, FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nun son maçında deplasmanda İtalya'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadelede 4-1 mağlup ederek grubunu lider tamamladı. Karşılaşmada Erling Haaland 2, Antonio Nusa ve Jorgen Larsen 1'er gol atarak Norveç'e galibiyeti getirirken, İtalya'nın tek golü Francesco Esposito'dan geldi. Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Norveç, 1998 yılından beri süren turnuva hasretine son verdi.

Haaland'dan elemelerde 16 gol

Norveçli yıldız futbolcu Erling Haaland, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı 8 maçın hepsinde gol sevinci yaşarken, toplamda 16 kez rakip fileleri havalandırdı. 25 yaşındaki golcü; Moldova'ya 6, İsrail'e 4, İtalya ve Estonya'ya ise 3'er gol kaydetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Rumlardan sınırda bayrak yakma provokasyonu! KKTC'den sert tepki

Rumlardan sınırda alçak provokasyon! Peş peşe tepkiler yükseldi
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam

Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı
Muazzez Abacı'ya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı

Usta sanatçıya büyük vefasızlık! Koltukların yarısı boş kaldı
Ahu Yağtu yeni aşkıyla ilk kez görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi, yeni sevgilisiyle görüntülendi
Şule Çet davasında Berk Akand'ın tahliye iddiası yalanlandı

Şule Çet davasının sanığı neden dışardaydı? Başsavcılık açıkladı
3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı

3 şehirde alarm! 100'den fazla kişi aynı şüpheyle hastaneye kaldırıldı
Kaza sonrası çıkan kavgada dövülerek öldürüldü

Kaza sonrası ortalık karıştı! Emekli öğretmen feci şekilde can verdi
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç

Kasalar dolusu balığı bedava dağıttılar! Nedeni de bir o kadar ilginç
Soruşturma derinleşiyor! Böcek ailesinin kaldığı otelde bir kişi daha fenalaştı

Sır olayda düğüm çözülmüyor! Aynı otelde bir şok daha
Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart

Futbol sahası ringe döndü, tam 24 kırmızı kart
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.