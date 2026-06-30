Norveç, son 16'ya adını yazdırdı
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Norveç'in gollerini Antonio Nusa ve Erling Haaland atarken, Fildişi Sahili'nin tek golü Amad Diallo'dan geldi. Norveç, bir üst turda Brezilya ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Vikingler, bu turda Brezilya ile karşılaşacak.
2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç ile Fildişi Sahili, AT&T Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela'nın yönettiği mücadelenin 39. dakikasında Antonio Nusa'nın golüyle Norveç 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 74. dakikada Amad Diallo'nun fileleri havalandırmasıyla Fildişi Sahili umutlansa da 86. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Stale Solbakken'in öğrenceleri sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Norveç, son 16 turunda Brezilya ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL