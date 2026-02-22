Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15. günün madalya sıralamasında Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 40 madalya ile zirvede yer almaya devam etti.

Oyunlarda 15. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltın GümüşBronz Toplam
1Norveç18111140
2ABD1112932
3Hollanda107320
4İtalya1061430
5Fransa89623
6Almanya79824
7İsviçre68620
8İsveç66416
9Avusturya58518
10Japonya571224
