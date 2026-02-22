2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 15. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 15. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 18 altın, 11 gümüş ve 11 bronz olmak üzere 40 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 15. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: