Kış Olimpiyatları'nda 6 milyonluk Norveç'i kimse geçemiyor

Haberler

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 10. gününde Norveç, 2 madalya daha kazanarak toplamda 28 madalyayla liderliğini sürdürdü. İtalya, ABD ve diğer ülkeler de madalya sıralamasında yer aldı.

  • 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 10. gününde Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 9 bronz madalya ile toplam 28 madalyayla madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı.
  • Madalya sıralamasında Norveç'i 8 altın, 4 gümüş ve 11 bronz madalya ile toplam 23 madalyayla İtalya takip etti.
  • ABD, 6 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya ile toplam 19 madalyayla madalya sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 10. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

NORVEÇ ZİRVEDE

İtalya'daki oyunların 10. gününde madalya müsabakaları tamamlandı. Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 12 altın, 7 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 28 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 10. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç127928
2İtalya841123
3ABD68519
4Hollanda65112
5Avusturya57315
6İsveç55111
7İsviçre52310
8Almanya47617
9Fransa47415
10Japonya45918
Kaynak: AA
500

