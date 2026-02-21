?

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 14. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 14. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 17 altın, 10 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 37 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 14. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: