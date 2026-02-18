2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 11. gününde Norveç, 14 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya ile toplamda 31 madalyayla liderliğini sürdürdü. İtalya ise 24 madalyayla ikinci sırada yer alıyor.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 11. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 11. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 14 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 11. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|14
|8
|9
|31
|2
|İtalya
|9
|4
|11
|24
|3
|ABD
|6
|10
|5
|21
|4
|Hollanda
|6
|6
|1
|13
|5
|Almanya
|5
|8
|7
|20
|6
|Avusturya
|5
|8
|4
|17
|7
|Fransa
|5
|7
|4
|16
|8
|İsveç
|5
|5
|2
|12
|9
|İsviçre
|5
|2
|3
|10
|10
|Japonya
|4
|5
|10
|19
