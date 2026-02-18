2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 11. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 11. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 14 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 11. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde: