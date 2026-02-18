Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın 11. gününde Norveç, 14 altın, 8 gümüş ve 9 bronz madalya ile toplamda 31 madalyayla liderliğini sürdürdü. İtalya ise 24 madalyayla ikinci sırada yer alıyor.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 11. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 11. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 3 madalyayla tamamlayan Norveç, 14 altın, 8 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 31 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 11. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç148931
2İtalya941124
3ABD610521
4Hollanda66113
5Almanya58720
6Avusturya58417
7Fransa57416
8İsveç55212
9İsviçre52310
10Japonya451019
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

