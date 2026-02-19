Haberler

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. gün itibarıyla Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz madalya ile toplamda 33 madalya kazanarak liderliğini sürdürdü. İtalya ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.

İtalya'daki oyunların 12. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.

Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 33 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.

Oyunlarda 12. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:

SıraÜlkeAltınGümüşBronzToplam
1Norveç1581033
2İtalya951226
3ABD711624
4Fransa67417
5Hollanda67215
6İsveç66315
7Almanya58821
8Avusturya58417
9Japonya561122
10İsviçre54312
Kaynak: AA " / " + Mutlu Demirtaştan -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Fabrikaların tonlarca su çektiği İznik Gölü 200 metre çekildi

Fabrikalar tonlarca su çekti, ünlü göl 200 metre birden çekildi
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi
Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu

Alevi kadına büyük ayıp: Kocası o sözleri duyunca misafiri evden kovdu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor