2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. gün itibarıyla Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz madalya ile toplamda 33 madalya kazanarak liderliğini sürdürdü. İtalya ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı.
2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nda 12. günün madalya sıralamasında Norveç, zirvedeki yerini korudu.
İtalya'daki oyunların 12. gününde madalya müsabakaları tamamlandı.
Günü 2 madalyayla tamamlayan Norveç, 15 altın, 8 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 33 madalyayla zirvede kalmaya devam etti.
Oyunlarda 12. günün ardından madalya tablosunda ilk 10 sıra şu şekilde:
|Sıra
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Norveç
|15
|8
|10
|33
|2
|İtalya
|9
|5
|12
|26
|3
|ABD
|7
|11
|6
|24
|4
|Fransa
|6
|7
|4
|17
|5
|Hollanda
|6
|7
|2
|15
|6
|İsveç
|6
|6
|3
|15
|7
|Almanya
|5
|8
|8
|21
|8
|Avusturya
|5
|8
|4
|17
|9
|Japonya
|5
|6
|11
|22
|10
|İsviçre
|5
|4
|3
|12
Kaynak: AA