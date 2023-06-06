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Normal golü yok! Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze

Normal golü yok! Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze

Spor Haberleri

Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Trabzonspor ağlarına inanılmaz bir gol attı. Solak futbolcu, yaklaşık 30 metreden kaleciyi avladı.

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Deniz Türüç'ün golü damga vurdu.

DENİZ'DEN MÜTHİŞ GOL

34. dakikada Adnan Januzaj'ın sağ kanattan pasında topu alan Deniz Türüç'ün ceza sahası dışından ayağının dışıyla yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. Deniz, yaklaşık 30 metreden kaleci Taha Tepe'yi avladı.

Normal golü yok! Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze

BU SEZONUN DEĞİŞİLMEZİ

Mesafe tanımaksızın attığı gollerle ismini ezberleten Deniz, bu sezon Emre Belözoğlu'nun vazgeçilmezi oldu. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon 47 resmi maçta 10 gol atıp 7 asist üretti.

Normal golü yok! Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze

Normal golü yok! Deniz Türüç'ten Trabzonspor kalesine inanılmaz füze

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Medipol Başakşehir Fk Trabzonspor Deniz Türüç Spor Haberler

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