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Utrecht, Amrabat'ı Transfer Etti

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Hollanda ekibi Utrecht, 39 yaşındaki Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. Amrabat, iki haftadır takımla antrenman yapıyordu ve artık resmi maçlarda oynayabilecek. Kariyerinde Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da şampiyonluk yaşayan Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr formaları giydi.

Hollanda ekibi Utrecht, Faslı sağ kanat oyuncusu Nordin Amrabat'ı transfer etti.

Kulübün açıklamasında, "Utrecht, Nordin Amrabat'ı kadrosuna kattı. 39 yaşındaki Faslı milli futbolcu, iki haftadır teknik direktör Anthony Correia'nın takımıyla antrenman yapıyor ve artık resmi maçlarda oynayabilecek durumda." ifadelerine yer verildi.

Fas Milli Takımı formasını 64 maçta giyen Amrabat, Türkiye, Yunanistan ve Suudi Arabistan'da lig şampiyonlukları yaşadı.

Amrabat, daha önce Galatasaray, PSV, Malaga, Watford, AEK ve Al-Nassr kulüplerinde forma giydi.

Kaynak: AA
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