Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti

Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen ve sezonun bitimiyle birlikte Galatasaray'a geri dönecek olan Nicolo Zaniolo için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

PSV ZANIOLO'YU İSTİYOR

ESPN'in haberine göre; Hollanda devi Psv, kanat oyuncusu Noa Lang'ın Serie A şampiyonu Napoli'ye transfer olmasının ardından rotasını Türkiye'ye çevirdi. PSV'nin kanat transferinde Galatasaray'dan Nicolò Zaniolo'yu gündemine aldığı ve Hollanda kulübünün oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı ifade edildi. Öte yandan 25 yaşındaki İtalyan oyuncunun da PSV'ye transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Atalanta ve Fiorentina formalarıyla toplamda 36 maça çıkan Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.